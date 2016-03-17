شاهد على DNA .. قصة التوأم حزب الله والقاعدة

ناقش الإعلامي اللبناني نديم قطيش في حلقة اليوم الخميس من برنامجه DNA العلاقات الغامضة بين تنظيم القاعدة وحزب الله وإيران ودورهما المشترك وفق الوثائق وتصريحات زعماء حزب الله والقاعدة، ساخرا من اتهامات نصر الله للسعودية بتمويل القاعدة وداعش.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض البرنامج على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.