قتيلان و70 جريحاً في تصادم 12 سيارة بنفق في اليابان

أعلنت الشرطة ووسائل الإعلام اليابانية مقتل شخصين على الأقل وجرح حوالي70 آخرين الخميس في حادث اصطدام شمل عدداً كبيراً من الآليات في نفق في غرب اليابان.

وقال ناطق باسم الشرطة إن الحادث وقع صباح الخميس في نفق "هاشيهونماتسو" بمنطقة هيروشيما، الذي يبلغ طوله نحو 860 متراً.

وأضاف أن شاحنة صدمت بعنف عدة سيارات كانت متوقفة قبل أن تشتعل فيها النيران التي امتدت إلى آلية واحدة أخرى على الأقل.

وذكرت وسائل الإعلام أن الحادث شمل حوالى 12 سيارة.

وقالت الشرطة إن شخصين أحدهما امرأة في الأربعين أو الخمسين من العمر لقيا مصرعهما، بينما ذكرت وسائل الإعلام أن نحو سبعين شخصاً آخرين نقلوا إلى مستشفيات للعلاج أو للمراقبة.

وعرض التلفزيون لقطات يظهر فيها دخان أسود كثيف يخرج من النفق وعدد كبير من رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق وإنقاذ سائقي السيارات المروعين.

وتمكنت السلطات من السيطرة على الوضع بعد ساعتين على الحادث.

وكان حادث مروع مماثل وقع في ديسمبر 2012 وقتل فيه 9 أشخاص علقوا داخل نفق "ساساغو"، الذي يبعد نحو 80 كيلومتراً عن طوكيو وانهار جزئياً.

وأجريت تحقيقات بعد ذلك في كل المنشآت المماثلة لمحاولة رصد أي مشاكل محتملة.