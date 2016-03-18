شاهد على DNA.. هل الانسحاب الروسي ليس انسحاباً؟

ناقش الإعلامي اللبناني نديم قطيش في حلقة اليوم الجمعة من برنامجه DNA محاولات إعلام النظام السوري وحزب الله وإيران تضليل أتباعهم، والتقليل من الخطوة الروسية بانسحابها من سوريا، مدعين أنها إعادة انتشار لقواتها بالمنطقة مع أن الروس أنفسهم أعلنوا بكل وضوح انسحابهم بشكل لا يمكن تأويلة.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض البرنامج على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.