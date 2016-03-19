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أول صورة للبابا فرنسيس يبثها عبر "إنستغرام"

المصدر: الفاتيكان – فرانس برس
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نشر البابا فرنسيس، السبت، أول صورة له على حسابه في "انستغرام" تظهره وهو يصلي راكعاً.

وغرد الحبر الأعظم في الوقت عينه على "تويتر" كاتبا "مسيرة جديدة تبدأ على انستغرام تسمح لي بأن أغوص معكم في معاني رحمة الله ومحبته".

وسيتم أيضا نشر أشرطة فيديو قصيرة على الحساب البابوي.

واختار البابا فرنسيس يوم السبت لإطلاق حسابه على "إنستغرام" لأنه يصادف البداية الرسمية لولايته الحبرية قبل ثلاث سنوات.

وتشكل مشاركة البابا في تطبيق محبذ جدا في أوساط المشاهير خطوة إضافية ضمن استراتيجية التواصل التي يعتمدها الحبر الأعظم.

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