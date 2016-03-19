تاريخ حوادث طائرة "البوينغ طراز737"

أعادت حادثة فلاي دبي اليوم إلى الأذهان حوادث سابقة لهذا الطراز من بوينغ 737 – 800، وهي الأكثر رواجا، والأكثر مبيعا في عائلة بوينغ سبع مئة وسبعة وثلاثين.

وتبدأ أنواع هذا الطراز من 500 إلى 700 وصولا للجيل الجديد من 800و 900. وهي طائرة متوسطة الحجم والمدى بسعة ركاب لا يتجاوز المئتين وعشرة.

في مايو 2007، سقطت طائرة تابعة للخطوط الكينية في رحلة مفترضة من الكاميرون إلى كينيا، في منطقة مستنقعات وقتل جميع ركابها وطاقمها.

وفي أغسطس من العام نفسه طائرة تابعة للخطوط الصينية هبطت في جزيرة اوكيناوا اليابانية بسلام، بعدما شب حريق في أحد محركاتها فجأة، فنجا الركاب لكن الطائرة احترقت بالكامل.

وبنهاية 2009 واجهت طائرة لأميركان ايرلاينز أمطارا غزيرة خلال رحلة من ميامي إلى جامايكا حالت دون توقفها على المدرج، فنجا جميع الركاب من الحادث، وانتهى المطاف بالطائرة قرب الشاطئ.

وفي مايو 2010، حاولت طائرة تابعة لاير انديا اكسبرس أقلعت من دبي إلى مانغالور الهندية، الهبوط على المدرج لكنها لم تستطع، فارتطمت بحاجز وقتل الطاقم وجل ركابها إلا 6.

وفي يناير 2010، طائرة من الطراز نفسه تابعة هذه المرة للخطوط الإثيوبية تسقط في البحر المتوسط بعد الإقلاع في رحلة من بيروت إلى أديس أبابا ويقتل جميع من عليها.

وتعود هذه الحوادث إلى العامل التقني الذي يلعب دورا أثناء الهبوط، أو سوء الأحوال الجوية التي تتسبب بها، وسط ترجيحات بأن تكون حادثة فلاي دبي أيضا ضمن هذه الحوادث وهذه الأسباب.