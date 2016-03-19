طيار "فلاي دبي" القبرصي ترك أرملة حاملاً بطفله الأول

قائد طائرة "فلاي دبي" المنكوبة هو قبرصي من مدينة ليماسول، عمره 37 وله في "يوتيوب" بقايا حساب، زارته "العربية.نت" ووجدته مهملاً منذ العام الماضي، لكن فيه ما يلبي الفضول عمن نعاه الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، وقدم تعازيه لعائلته، قائلاً في النعي الرئاسي إن الطيار Aristos Sokratous تزوج حديثاً "وتوفي تاركاً زوجة حاملاً" طبقاً لما نقل موقع صحيفة Cyprus Mail القبرصية السبت.

يذكر أريستوس في حسابه "الفيسبوكي" الذي لم يكتب فيه شيئاً منذ يوليو الماضي، أنه يقيم في دبي، حيث يعمل "كابتن" طيار بشركة Fly Dubai ودرس في "أكاديمية أوكسفورد للطيران" وتخرج منها، ووضع في الحساب صورة لمن اسمها Katerina Sakratous كفرد من عائلته، من دون أن يذكر إذا كانت زوجته أو شقيقته، ونراها في الصورة بحفل زفافها، ونشرتها بحسابها "الفيسبوكي" أيضاً، وهو حساب تجولت فيه "العربية.نت" ووجدت صورة ثانية نشرتها لشقيق آخر مع والديها. أما اسم الأب فهو "ماريوس سوكراتوس" وليس في حسابه بالموقع الخالي مما يلبي الفضول، سوى صورة واحدة له.

الأكاديمية التي تخرج منها الطيار، هي بريطانية تأسست في 1939 وأصبحت واحدة من الأهم والأشهر بالعالم، إلا أن الطيار القتيل لا يذكر شيئاً عنها في حسابه "الفيسبوكي" ولا عن تفاصيل دراسته فيها، لكنه كتب بأنه عمل في السابق بشركة Helios Airways اليونانية، وكانت شهيرة برحلات مخفوضة الأسعار إلى مدن أوروبية وإفريقية، طبقاً للوارد عنها في موقع "ويكيبيديا" المعلوماتي.

كان سيغادر دبي للعمل مع شركة أخرى

أيضاً ذكرت صحيفة Cyprus Mail أن "هيليوس ايرويز" تعرضت لأزمة في 2006 أنهت كل نشاطها، بعد أن سقطت لها طائرة طراز "بوينع 737" أيضاً، فقتل 121 كانوا في 2005 على متنها من مدينة لارنكا بقبرص إلى العاصمة اليونانية أثينا، وبسبب تلك الطائرة المنكوبة صادروا ما كانت تملكه من طائرات، وجمدت السلطات حساباتها في البنوك، وأوقفوها عن متابعة أعمالها.

أما الرحلة التي قام بها الطيار مساء أمس الجمعة إلى مدينة Rostov-on-Don في الجنوب الروسي، وكانت الأخيرة في حياته، فقد كان مقرراً أن تكون الأخيرة له في عمله مع "فلاي دبي" لأنه كان سينتقل منها للعمل مع شركة طيران تعاقد معها، هي Ryanair الناشطة في رحلات مخفوضة الأسعار من مقرها في مطار دبلن الدولي بايرلندا، على حد ما قرأت "العربية.نت" مترجماً مما ذكره موقع Star الإخباري اليوناني، مضيفاً أن الطيار الذي كان يهوى ركوب الدراجات النارية قرر مغادرة دبي في مايو المقبل إلى قبرص.

مع الطيار "ساكراتوس" قضى 6 أفراد آخرين من طاقم الطائرة، بينهم مساعده الإسباني كروس أليخاندرو ألافا، بحسب ما قرأت "العربية.نت" أسماءهم في صحيفة "إل باييس" الإسبانية السبت، مضيفة أن مضيفاً إسبانيا آخر اسمه "كارو خافيير اليخاندرو كوربيلو" كان في الطائرة، مع مضيف روسي اسمه مكسيم أودروس، وآخر أرميني اسمه أليكس دومينيك يورام كونفيت، ثم خامس اسمه غولدوس نصيردينوف (ومعنى اسمه ناصر الدين) أما الفتاة الوحيدة في الطاقم، فهي لاورا باتريسيا ديلاكروس، وهي كولومبية.