مدن العالم تطفئ أنوارها احتفالاً بـ"ساعة الأرض"

أصبحت مدن تقع على الساحل الشرقي لأستراليا، اليوم السبت، من أوائل مدن العالم التي تطفئ أنوارها في المناسبة السنوية الـ10 لـ"ساعة الأرض" عندما تُطْفأ الأضواء في مختلف أنحاء العالم بهدف التوعية بمخاطر تغير المناخ.

وأطفأت دار أوبرا سيدني، التي تشتهر عادة بأضوائها المبهرة، الساعة 8:30 مساءً (09:30 بتوقيت غرينتش) علاوة على جسر ميناء سيدني والعشرات من البنايات الأخرى بالمدينة وفي أستراليا عموما.

كما احتفلت الصين وتايوان واليابان في "ساعة الأرض" عبر إطفاء الأنوار عن معالمها الهامة.

وستطفئ أكثر من 350 من المعالم الشهيرة في العالم أنوارها تباعا، منها برج إيفل بفرنسا وناطحة سحاب إمباير ستيت في نيويورك. وستنظم مناسبات في احتفال العام الحالي في 178 دولة ومنطقة.

وسيكون الموضوع الرئيسي لاحتفالات العام الحالي "الأماكن التي نحبها" مثل الشواطئ والغابات والشعاب المرجانية والجبال التي يكسوها الجليد والأنهار وهي الأماكن التي يمكن أن تتأثر بتغير المناخ.

يأمل منظمو احتفالات "ساعة الأرض" هذا العام بأن تسهم في اجتذاب "زخم جديد" في مسألة المناخ في أعقاب الاتفاق الذي توصل إليه زعماء العالم في باريس في ديسمبر الماضي، والذي حدد مسارا لخفض عالمي للانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2100 والتحول عن استخدام الوقود الحفري والاستعانة بالطاقة النظيفة بدلا منه مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.

وقال سيدارث داس، المدير التنفيذي لـ"ساعة الأرض" العالمية في بيان، إن العالم يقف عند "مفترق طرق بشأن المناخ". وأضاف: "من غرف المعيشة إلى الفصول الدراسية وقاعات المؤتمرات يطالب الناس باتخاذ إجراءات بخصوص المناخ".

ومضى يقول: "تذكرنا ساعة الأرض بأنه في حين يقف الناس على خط جبهة تغير المناخ فإنهم يمثلون أيضا خط الدفاع الأول، ومهمتنا اليوم كأفراد وكمجتمع دولي أن تصبح لدينا القوة لتغيير مستقبل العالم للأجيال القادمة".

يقول المنظمون إن الاحتفال بـ"ساعة الأرض" انطلق في سيدني عام 2007 كمبادرة من "الصندوق العالمي للحياة البرية" ثم بدأ العالم يهتم بها بدءا من عام 2008 ما اجتذب 50 مليون شخص.