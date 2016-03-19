من هي "إلهام" المتهمة بتلفيق قضية آداب لفنانة مصرية؟

عقب إعلان براءتها من تهمة الدعارة وإدارة أعمال منافية للآداب، اتهمت الفنانة المصرية غادة إبراهيم سيدة، قالت إنها تسمى إلهام ووالدتها تسمى عفاف بأنها وراء تلفيق القضية لها، متوعده بمعاقبتها والانتقام منها.

وأضافت حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني، ولكنها خصت بالذكر اسم إلهام هذه وهو ما دفع الصحافيين المصريين للبحث عن هوية إلهام، حيث أكد البعض أنها كانت تقصد الفنانة إلهام شاهين، لأن هناك عداء بينهما وخلال مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الأخير فاجأت غادة إبراهيم الجميع عندما سئلت عن رأيها في إلهام شاهين بقولها إنها لا تحبها وهاجمتها بشدة خلال المهرجان.

صحافيون آخرون أكدوا أن اسم والدة الهام شاهين هو عفاف محمد عياد، وأنها توفيت منذ عامين، وهو ما يعني أنها المقصودة باتهام غادة.

وردا على ذلك قالت إلهام شاهين هذه تفاهات لا يمكن أن أرد عليها، مضيفة بالقول يبدو أن غادة تريد الشهرة ولكن ليس على حسابي.

وكانت محكمة جنح دار السلام بمحكمة المعادي قد قضت الخميس، ببراءة الفنانة المصرية غادة إبراهيم من تهمة تسهيل الدعارة وإدارة وتأجير مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة دار السلام.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على غادة إبراهيم بتهمة إدارة شبكة للأعمال المخلة بالآداب بمنطقة المعادي، جنوب القاهرة قبل أن يتم تبرئتها في القضية.