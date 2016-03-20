احذر.. 6 علامات تشير إلى ضعف شخصيتك

النجاح ينطلق من الداخل، لكن عليك أن تعرف أن العوائق أيضاً تكمن في داخل ذاتك، ومن أخطر تلك العوائق ضعف الشخصية الذي يؤدي إلى ضعف الإرادة، ومنها عدم الثقة بالنفس.

ومن مظاهر ضعف الشخصية بحسب المستشار النفسي والأسري عوض مرضاح:

- عدم القدرة على اتخاذ أي قرار حتى في الأمور الشخصية.

- الخوف والخجل من الكلام أمام الآخرين أو محادثتهم.

- عدم التحكم في العواطف والمشاعر، بل ينجرف وراءها من دون معرفة بعواقبها.

- التبعية للأقوى في الرأي والفكر والحركات وغيرها.

- كثرة الشكوى واللجوء للآخرين حتى في أبسط الأمور.

- تقليد الآخرين في حركاتهم ولباسهم وهيئاتهم، بل حتى في آرائهم وأخلاقهم.