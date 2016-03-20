ليلى علوي تنشر صورا لمديحة يسري على فراش المرض

نشرت الفنانة المصرية ليلى علوي صورا للفانة الكبيرة مديحة يسري وهي على فراش المرض، حيث ترقد الفنانة الكبيرة بأحد المستشفيات إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة.

وكتبت ليلى علوي "سمراء السينما العربية وأميرة السينما العربية الرائعة والفنانة المتميزة والجميلة جدا الإنسانة العظيمة مديحة يسري، كل سنه وأنت طيبة يا ماما ويا رب دايما أشوفك في أحسن حال وأحسن صحة وعافية وربنا يرضى عنك وترضي عنا جميعا اتعلمنا منك كتير كلنا وبنحبك جدا ربنا يحفظك".

وكان وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، قد زار مديحة يسرى الأسبوع الماضي للاطمئنان على حالتها الصحية، وذلك بحضور الفنان سمير صبري وأهداها درع وزارة الثقافة تقديراً لعطائها الفني.

مديحة يسري تبلغ من العمر 94 عاما فهي من مواليد3 ديسمبر 1921، اكتشفها المخرج محمد كريم وكان أول ظهور لها مع محمد عبدالوهاب في فيلم ممنوع الحب عام 1940.

تعتبر هي وفاتن حمامة الوحيدتان اللتان قامتا بأدوار سينمائية مع أربع من نجوم الغناء في مصر وهم محمد عبدالوهاب، وفريد الأطرش، ومحمد فوزي، وعبدالحليم حافظ.

تزوجت مديحة يسري أربع مرات ثلاث منها من الوسط الفني وهم المطرب والملحن محمد أمين، ثم الفنان أحمد سالم عام 1946، وبعده الفنان محمد فوزي وأثمر زواجهما عن ابنهما عمرو الذي توفي في حادث سيارة، أما آخر زيجاتها فكانت من الشيخ إبراهيم سلامة الراضي شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية في مصر.

مؤرخون مصريون أكدوا أن عملاق الأدب عباس محمود العقاد وقع في حب مديحة يسري وكشفوا أن أسمها الحقيقي هنومة حبيب خليل وأن رواية سارة التي كتبها العقاد ليست سوى تجسيد لقصته معها، وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم الإرهابي مع الفنان عادل إمام عام 1994 فيما اعتزلت الفن نهائيا عام 2012.

اختارها الرئيس الأسبق حسني مبارك للتعيين كعضو في مجلس الشورى خلفا للفنان الراحل محمد عبدالوهاب.