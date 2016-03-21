العالم على موعد مع ظاهرة فلكية الأربعاء المقبل

سيشهد القمر هذا العام 3 حالات للخسوف شبه الظلي ترى دول المنطقة العربية خسوفا واحدا منها حسب ما أكده الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر.

وسيحدث أولها يوم الأربعاء القادم وستراه دول آسيا وأستراليا والمحيط الباسيفيكي والأميركتين ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وقال عودة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن توقيت حدوث هذا الخسوف يتفق وسطه مع اكتمال بدر شهر جمادى الآخرة الحالي، عازيا عدم رؤيته من دول المنطقة العربية لبدء حدوثه في الساعة 09 و39 دقيقة و29 ثانية صباحا بتوقيت غرينتش، وسيستمر على مدى 4 ساعات و15 دقيقة و21 ثانية من بدايته لنهايته.

وتابع أن الخسوف شبه الظلي للقمر سيصل ذروته في الساعة 03 ظهرا و46 دقيقة و12 ثانية، وينتهي عند الساعة 05 عصرا و54 دقيقة و50 ثانية ، لافتا إلى أنه سيحدث خلاله حجب لظل الأرض في الدول التي ستشاهده 77% تقريبا من منطقة شبه ظل القمر.

وأضاف أن العالم على موعد مع الخسوف شبه الظلي الثاني للقمر يوم 18 أغسطس القادم ، ولن يرى أيضا في دول المنطقة العربية التي سترى الخسوف شبه الظلي الثالث والأخير هذا العام والذي سيحدث في 16 سبتمبر القادم.