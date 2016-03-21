بالصور.. نجمات "أمهات" بعد الأربعين

في عيد الأم، يتسابق المشاهير كما سكان الكرة الأرضية برمتها على معايدة الأمهات. لكن العديد من النجمات لم يعرفن شعور الأمومة إلا في سنّ متقدمة، وهنا نبرز صوراً لبعض تلك النجمات اللواتي عشن فرحة الأمومة بعد الأربعين.

1- الممثلة الأميركية هالي بيري على سبيل المثال أنجبت طفلتها الأولى عام 2008 عندما كان عمرها 41 عاماً. وعن تلك التجربة تقول الممثلة السمراء الجذابة "كنت أشعر بالديناميكية والنشاط كأنني امرأة خارقة".

2- الممثلة كيلي بريستون، المتزوجة من الممثل الشهير جون ترافولتا أنجبت طفلهما الأول بنيامين عن عمر يناهز الـ48 . وعبرت بعد ولادتها عن مدى سعادتها وشعورها بالحظ الغامر.

3- سلمى حايك كانت أيضاً في الأربعين من العمر حين أنجبت طفلتها فالنتينا.

4- الممثلة المخضرمة سوزن سراندن أنجبت طفلها الثاني جاك في الـ42 من العمر والثالث مايلز في الـ45.

5- المغنية سيلين ديون كانت في الـ42 من العمر حين أنجبت توأمها إيدي ونلسون. وعن تلك التجربة عبرت ديون عن مدى قلقها في تلك الفترة وعن مراجعتها الدقيقة للطبيب.

أما عربياً فنورد بعض الأسماء منها

6- الممثلة المصرية هالة صدقي أنجبت توأمها في سن الـ 48.

7- المغنية السورية أصالة أنجبت أيضاً توأمها بعد الأربعين، من زوجها الثاني طارق العريان.

8- المغنية اللبنانية كارول سماحة التي تزوجت العام الماضي من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، أنجبت طفلتها الأولى تالا عن عمر ناهز الـ43. وعن تجربة الأمومة التي تعيشها قالت كارول: "الكلام عن يوم الأم قبل أمومتي كان مجرّد كلام ومناسبة أنتظرها لأعبّر لوالدتي عن محبّتي لها، لكن بعدما أصبحت أماً تضاعف شعوري بالحب، والأمومة قلبت حياتي كلّها وأصبح طعم الحياة أجمل."



