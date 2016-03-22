رسالة من أم البحرين إلى أم الإمارات

في رسالة مفتوحة أشادت الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمسيرة العمل الرائدة للشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام منذ الانطلاقة المباركة للاتحاد بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقالت الأميرة سبيكة، التي يطلق عليها البحرينيون لقب أم البحرين، إن "الشيخة فاطمة حققت الريادة في مجال العمل النسائي المؤسسي على المستويين الوطني والعربي. كما استطاعت جهودها المخلصة ومساعيها الحثيثة، بفضل من الله، أن تسهم إسهاماً كبيراً فيما تحقق من مكتسبات لافتة للمرأة الإماراتية، وقد امتدت مبادراتها المباركة لتؤسس وتدعم وتنهض بالكثير من المشاريع والبرامج العربية والدولية التي تهدف إلى تعزيز مركز ومكانة المرأة العربية على مختلف الصعد".

وقالت قرينة ملك مملكة البحرين إن "الدور الذي تتولاه "أم الإمارات" يأتي مسانداً ومكملاً لسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إتاحة الفرص العادلة والمتكافئة أمام المرأة الإماراتية التي أثبتت جدارتها وقدرتها على العطاء والإنجاز. وقد كان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مبادرات متميزة استجابت لاحتياجات كل مرحلة، وتميزت مسيرة عطائها برؤية سبّاقة وعمل دؤوب أثرى مسيرة العمل النسائية في الدولة، ودفع بالمرأة الإماراتية في المقدمة لنشهد لها اليوم حضوراً وشراكة غير مسبوقة".

جاء ذلك في تصريح للأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين، بمناسبة إطلاق مهرجان "أم الإمارات" في دورته الأولى، الذي يقام بتنظيم من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بهدف تسليط الضوء على رؤية أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي ترتكز على ترسيخ الترابط الأسري والعطاء اللامحدود من أجل توطيد تماسكها وأصالتها المستمدة من الماضي العريق، وتعزيز ثقافة التنوع الحضاري والتسامح في المجتمع الإماراتي، حيث نوهت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين بجهود ومساهمات "أم الإمارات" المستمرة، في تعزيز التسامح وترسيخ التنوع الثقافي بين كافة أفراد المجتمع الإماراتي، مشيدة بالرسالة الحضارية والثقافية التي يحملها المهرجان لإبراز قصص نجاح المرأة الإماراتية وتقدير مساهماتها المتميزة في مسيرة تقدم وطنها.

كما أوضحت قرينة ملك مملكة البحرين أن "المرأة الإماراتية اليوم تمتلك رصيداً لا يستهان به من الإنجازات في مجالات الأسرة والأمومة التي ساهمت في جعل المجتمع الإماراتي متقدماً ومتماسكاً، ومثالاً يحتذى به في محيطه العربي، بالنظر إلى الإسهامات الكبيرة "لأم الإمارات" التي حرصت على الجمع بين أصالة العادات والتقاليد التي يرتكز عليها التراث الإماراتي الأصيل، والحداثة المتزنة والمنسجمة مع خصوصية المجتمع، كركيزة لتأسيس بيئة صلبة للأجيال الواعدة. داعية سموها إلى ضرورة استلهام العبر من التضحيات التي تقدمها الأم الإماراتية والبناء عليها لاستمرار مسيرة الخير والتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قادتها الكرام".