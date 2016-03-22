شاهد DNA.. خطاب نصرالله والعلاقات الإسرائيلية الروسية

ناقش الإعلامي اللبناني نديم قطيش في حلقة الثلاثاء من برنامجه DNA خطاب نصر الله حول العلاقات الإسرائيلية الروسية، متهكما على تحليلات نصر الله حول تلك العلاقة، التي تضرب دعاوى محور المقاومة الذي طالما صدعنا به نصر الله وتكشف زيف مشروعه الذي يعمل لحساب إيران وليس لبنان.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض البرنامج على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.