للمرأة العزباء.. 9 نصائح من ذهب لا تفتك قبل الزواج

أثبتت المرأة قدرتها على التفوق وتحمل المسؤولية، وقبل أن تقدم على الزواج عليها أن تمر بعدة مراحل دون أن تختصر أيا منها، لعل أهمها:

1) نزهة خاصة مع الأصدقاء

إذا لم تكوني قد قمت برحلات مع أصدقائك احرصي على أن تفعلي ذلك قبل الزواج.

2) اقضي بعض الوقت وحدك بالمنزل

حيث يمهد لك ذلك تحمل مسؤولية المنزل وحدك، ويشعرك بنوع من الحرية كبداية لحياة أخرى تتطلب جهدا أكثر.

3) واجهي خوفك

لكل منا بعض الأشياء التي يخاف منها ولا يقدم أبدا على فعلها، فقد تكونين مثلا تخشين من القفز بالمظلات أو السفر وحدك أو التحدث أمام مجموعة من الناس، لذا عليك أن تواجهي مخاوفك وخجلك، وأن تخوضي هذه الأشياء لتزيد ثقتك بنفسك.

4) تعلمي الطبخ

قد تشعرين أن هذه نصيحة قديمة نوعا ما، لكن تعلمك للطبخ أمر هام جدا لأنه سوف يساعدك على إعالة نفسك.

5) مارسي هواية جديدة

لكل منا مجموعة من الهوايات التي يحبها ويتمنى أن يقوم بممارستها، وقد تكون لك بعض الهوايات الخاصة كتعلم الرقص مثلا أو تعلم وضع الماكياج بشكل جميل مبتكر أو هواية الطبخ أو الرسم، احرصي هنا على أن تقومي بممارسة أي من هواياتك التي ستجدين صعوبة عند ممارستها بعد الزواج.

6) اعملي بالمهنة التي تحبين

تفضل بعض الفتيات التوقف عن العمل بعد الزواج، وتفضل فتيات أخريات الاستمرار في العمل وبغض النظر عن استمرارك أو توقفك عن العمل بعد الزواج، ابحثي عن عملك المفضل لتكوني معتزة بنفسك وبعملك.

7) التسامح والنسيان

إذا كنت لا تستطيعين نسيان إساءة أحد الأشخاص لك، عليك أن تصفحي وتنسي وتبدئي من جديد مهما كانت درجة الإساءة التي لحقت بك، حيث إن حمل مشاعر الكره والضغينة سيخلق لديك مشاعر سلبية لا حاجة لك بها.

8) لا تخافي من انكسار قلبك

إن معظم البنات يخشين من الإقدام على الخطوبة خوفا من أن تأتي الرياح بما لا تريده قلوبهن، ويخفن أن يعانين من الخيانة والآلام النفسية التي تلحق بهن بسبب ذلك، لكن هذا ليس صحيحا، حيث عليك خوض التجربة بعد التفكير السليم ودراسة الشخص الذي أمامك حتى تبدئي حياة جديدة سعيدة، وإن لم تتوفقي ولم يتم الزواج فبقدر ما يترك ذلك ألما نفسيا لديك فإنه يكسبك الخبرة ويساعدك على اكتشاف نفسك مرة أخرى، ويجعلك تتعلمين من أخطائك في اختيارك شريك حياتك المناسب.

9) انسي الماضي

دائما ما نمر خلال حياتنا بأيام من الفرح وأيام من الألم والحزن، حاولي أن تتركي وراء ظهرك أي حدث مؤلم مر معك طوال حياتك، وحاولي أن تبدئي حياتك من جديد مع زوجك، فالماضي الأليم يجعلك تفقدين الراحة والسعادة في حاضرك ومستقبلك، لذلك غضّي النظر عن الآلام والأوجاع الماضية، فالحياة السعيدة الهانئة بانتظارك.