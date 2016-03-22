ماذا قال عادل إمام للمخلوع علي صالح؟

خلال الحلقة الثانية من برنامج "أيوا أنا مشهور" الذي تعرضه قناة MBC، روى الفنان المصري عادل إمام واقعة طريفة حصلت بينه وبين الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.

إلا أن للواقعة الطريفة بعداً سياسياً، فقد قابل المخلوع مزحة عادل إمام معه بصمت خلافاً لما توقعه الفنان، ما جعل الأخير يشعر بالخوف، وفق ما حكى في البرنامج.

ففي رحلة للأمم المتحدة بسبب اللاجئين من القرن الإفريقي، اجتمع الفنان عادل إمام بالمخلوع علي صالح باليمن، وقال الأخير للكوميدي الشهير "ما شاء الله الناس ملمومة عليك في صنعاء القديمة، الناس معملتش كده لما (الرئيس الأميركي السابق جورج) بوش جي (أي جاء)"، فرد عادل إمام "لو رشحت نفسي ضدك (في الانتخابات) هكسبك"، أي أفوز عليك.

لكن المخلوع لم يضحك، ما أشعر عادل إمام بالخوف، إلا أن ضحكة ولدي صالح هدأت من روعه بعد الرد غير المتوقع لذلك الرجل الذي كان يخاف على منصبه حتى من المزاح.

في الحلقة، روى عادل إمام أيضاً قصصاً كثيرة، بينها حصوله على أوسمة من زعماء كثيرين، وعلاقته بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وحادثة حصلت أثناء حفل افتتاح مطار غزة الدولي المعطل حالياً.

ومن خلال البرنامج، يتحدث نجوم من جنسيات عدة عن مختلف مراحل حياتهم، في وجود أسرتهم والمقربين منهم، ويكشفون خفايا مهنية وشخصية وإنسانية لم يسبق لهم أن تحدثوا عنها من قبل.