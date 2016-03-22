موغريني تبكي على هجمات بروكسل فتقطع مؤتمرا صحفيا بعمّان

غلب بكاء الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني على مواصلة المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الأردني وشؤون المغتربين، ناصر جودة، في عمّان، وذلك على خلفية الهجمات التي ضربت مطار العاصمة البلجيكية بروكسل ومحطة للمترو صباح اليوم الثلاثاء.

ولم تتمالك موغيريني نفسها وشرعت بالبكاء خلال حديثها عن الهجمات التي ضربت بروكسل والإرهاب، قائلة "إننا ما زلنا ننتظر معلومات محددة أكثر حول طبيعة الاعتداءات التي وقعت اليوم".

وأضافت أن "الألم الذي نعاني منه اليوم في منطقتنا هو نفسه الذي تعاني منه منطقتكم، نحن متحدون معكم ليس فقط في معاناة الضحايا ولكن في طبيعة الرد على هذه الأفعال ومنع التطرف والعنف في المنطقة".

وبعد هذه الكلمات لم تستطع موغيريني مواصلة المؤتمر الصحفي الذي تزامن مع تداول وسائل الإعلام خبر الهجمات على بروكسل ومحطة للمترو، التي خلفت 21 قتيلاً وعشرات الجرحى أحدها انتحاري.

ومن المقرر أن تلتقي موغيريني بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بعد المؤتمر، كما ستزور مخيم الزعتري للاجئين السوريين لتطلع على أوضاعهم على أرض الواقع.