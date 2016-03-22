هل تعرف صاحبي هذه الصورة؟

هذه الصورة نشرت على حساب "إنستغرام" في مناسبة يوم الأم وعليها تعليق "الجنة تحت أقدام الأمهات"، فهل تعرف هذين الشخصين الظاهرين في الصورة؟

في الصورة التي نشرها الفنان اللبناني عاصي الحلاني على صفحته على "إنستغرام" يظهر الفنان مع والدته الراحلة، وقد كتب عليها تعليقاً مؤثراً.

وقال الفنان اللبناني في التعليق "اليوم أود أن أكتب عن إنسانة عظيمة لا يمكن أن يصف تميزها مجرد قلم إنسانة تجتمع فيها كل معاني الإنسانية وحب الخير للجميع".

وأضاف: "أن الحياة عندها لا تساوي شيئاً بدون أهداف سامية نبيلة، وأن السعادة ليس لها معنى إن لم تتقاسمها مع عائلتها".