بالصور.. ملك وملكة الأردن يستقبلان "ذيب"

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبدالله فريق عمل الفيلم الأردني "ذيب" الذي كان في الشهر الماضي واحداً من الأفلام المرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وعبّر الملك خلال اللقاء عن فخره واعتزازه بالنجاح العالمي، الذي حققه "ذيب" كعمل فني إبداعي متميز.

وأكد العاهل الأردني أنه "على الرغم من كل التحديات التي يواجهها الأردن، فإن اللقاء بمبدعين أردنيين يرفع المعنويات".

وقال للحضور "ليس الأردن فحسب، بل منطقة الشرق الأوسط كلها، فخورة بكم، وبهذا الأداء والإنجاز الذي يرفع الرأس، فلكم مني كل الشكر والتقدير، فأنتم فعلا رفعتم رؤوسنا جميعا، ونجاحكم ميز الأردن".

وأشار الملك خلال اللقاء إلى أهمية صناعة السينما في دعم السياحة في عدد من المناطق الأردنية مثل "وادي رم"، حيث تم تصوير "ذيب"، وتكلم في هذا الإطار عن أهمية الاستفادة من الأحداث التاريخية التي شهدها الأردن في قطاع صناعة الأفلام.

ويأتي اللقاء التكريمي من الملك عبداللّه والملكة رانيا لفريق عمل فيلم "ذيب"، الذي أنتج عام 2014، وحقق حتى الآن 21 جائزة، عقب مشاركتهم في حفل جوائز الأوسكار بدورته الـ88، ووصول الفيلم إلى القائمة النهائية للأفلام المرشحة لنيل جائزة الأوسكار عن قائمة الأفلام الأجنبية.

وتدور أحداث الفيلم في الصحراء العربية عام 1916، ويتناول قصة الفتى البدوي "ذيب" وشقيقه حسين اللذين يتركان مضارب قبيلتهما في رحلة محفوفة بالمخاطر في مطلع الثورة العربية الكبرى، حيث تعتمد نجاة ذيب من هذه المخاطر على تعلم مبادئ الرجولة والثقة بالنفس.