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أطرف فيديو يمكن أن تراه.. طفل يفضل لعبته على كلابه

المصدر: العربية.نت
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو طريفاً يظهر الطفل "لويس" وهو يلعب مع كلابه الثلاثة، إلا أنه لم يخف تفضيله للعبته التي هي على شكل كلب أيضاً.

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