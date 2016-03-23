نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو طريفاً يظهر الطفل "لويس" وهو يلعب مع كلابه الثلاثة، إلا أنه لم يخف تفضيله للعبته التي هي على شكل كلب أيضاً.
أطرف فيديو يمكن أن تراه.. طفل يفضل لعبته على كلابه
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