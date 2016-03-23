بيع التسجيل الذي أطلق الـ"بيتلز" بـ110 آلاف دولار

تم بيع التسجيل الذي أطلق مسيرة فرقة البيتلز في مزاد بسعر وصل إلى 110 آلاف دولار في وارينغتن شمال شرقي إنجلترا، وفقاً لما أعلنته دار المزادات أوميغا أوكشنز. وقام بشراء التسجيل هاو للتجميع من مانشستر.

من جهته، اعتبر ناطق باسم الدار أن السعر المسجل يُظهر الأهمية التاريخية لهذا التسجيل، كما توقعت الدار مسبقاً أن يصل سعر التسجيل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.

من ناحيته، قال المؤرخ المتخصص في فرقة البيتلز، مارك لويسون، في بيان صدر عن دار المزادات، إن الطابع الفريد لهذا التسجيل يتعزز مع ما كتبه براين ابشتاين على قصاصة ورق مرافقة له، مشيراً إلى أنه من أندر تسجيلات الفرقة.