شاهد DNA .. تناقضات خطاب نصرالله حول المشروع السعودي

ناقش الإعلامي اللبناني نديم قطيش في حلقة اليوم الأربعاء من برنامجه DNA تناقضات خطاب نصرالله حول الدور السعودي الذي ادعى سابقا بتراجعه ثم عاد ليؤكد بسطوته العربية والدولية في خطابه الأخير ساخرا من تخبطه وتلاعبه بجمهوره ومؤيديه.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض البرنامج على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.