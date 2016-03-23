شاهد كيف اعتذر مصري لزوجته الفنانة ليمنع طلاقهما

بعد أن اقتربا من الطلاق رسمياً، بادر خبير التجميل المصري أحمد لطفي بالاعتذار لزوجته الفنانة ألفت عمر بطريقة غريبة وجديدة ليطوي صفحة الخلافات بينهما ويعيد الدفء لعلاقتهما الزوجية.

خبير التجميل قام باستئجار لوحة إعلانية كبيرة بشارع جامعة الدول العربية، ووضع عليها فيديو يقول فيه: "أعتذر لزوجتي الحبيبة ألفت عمر.. بحبك"، وهو الفيديو الذي شاهده آلاف المصريين المترددين على الشارع.

الخلافات والمشكلات بين ألفت وزوجها وقعت منذ ثلاثة أشهر ووصلت إلى المحاكم، وكادت تصل للطلاق رسمياً، إلا أن زوجها قرر الاعتذار، وقبلته الفنانة بعد هذه اللفتة لتعود المياه لمجاريها بينهما، ويقررا استئناف حياتهما الزوجية.

ألفت عمر فنانة مصرية من مواليد 15 مايو 1982، تخرجت من كلية الحقوق إلا أن رغبتها في التمثيل جعلتها لا تعمل في المحاماة وتتجه إلى التمثيل، وكان أول أدوارها في مسلسل "نسر الشرق" عام 1997، ثم كانت انطلاقتها في مسلسل "قضية رأي عام" مع الفنانة الكبيرة يسرا.

تزوجت من خبير التجميل أحمد لطفي ولها منه ابن يسمى "سليم"، ومن أهم أعمالها "خالي من الكوليستيرول" و"رجل في زمن العولمة".