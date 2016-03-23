مضيفة اختيرت عشوائيا للتفتيش..فتبين حملها 30 كغ كوكايين

هربت مضيفة جوية بعدما اختيرت لتخضع لتفتيش عشوائي في مطار لوس أنجلوس الدولي.. ليتبين لدى تفتيش حقيبتها أنها تنقل 30 كيلوغراما من الكوكايين، حسب ما كشفه متحدث باسم إدارة مكافحة المخدرات الأميركية.

وقال الضابط تيموثي ماسينو إن المضيفة التي وصلت إلى محطة الطيران تركت أمتعتها قبل الهروب. ولا يزال التحقيق جاريا في القضية.

وقال مصدر في سلطات إنفاذ القانون إن المحققين تعرفوا على المضيفة لكنهم لم يعتقلوها بعد.

ولم تفصح السلطات عن اسم شركة الطيران التي تعمل بها، وسط تقارير صحافية متناقضة.

وذكرت محطة "إن.بي.سي" التلفزيونية على موقعها الإلكتروني أن المضيفة هربت من المحطة بعد إجرائها اتصالا متوترا بلغة لم يتعرف عليها الضباط، وتركت في المصعد زوجا من الأحذية لمصمم معروف أثناء الهروب.