الإرهاب يهدد العالم وأوباما يرقص التانغو في الأرجنتين

حل رئيس أقوى دولة بالعالم، ضيفاً ليومين هو وزوجته ميشيل أوباما، على رئيس الأرجنتين الجديد ماوريسيو ماكري، وزوجته اللبنانية الأصل جوليانا عواضة، وهناك في إحدى أبعد العواصم عن بلجيكا الحزينة، نسي باراك أوباما بروكسل والعالم المهدد بالإرهاب، وقضى ليلة الأربعاء يرقص التانغو في بوينس آيرس.

أول من استغرب نزوله ضيفا هناك هو دونالد ترامب نفسه، وأيضا منافسه على رئاسة أميركا تد كروز، كما وآخرون، بينهم المرشح جون كاسيتش، حتى ورئيس بلدية نيويورك الأسبق رودي جولياني، ممن أطلقوا تغريدات "تويترية" وتصريحات ينتقدونه فيها، وطالعت بعضها "العربية.نت" في بعض مواقع التواصل، ومنها ما طالبوا منه حتى قطع زيارته التاريخية إلى كوبا والعودة إلى واشنطن لمرافقة ما حدث في بروكسل.

الا أن أوباما الذي لم يبق له سوى 8 أشهر تقريبا ليغادر البيت الأبيض في يناير المقبل، تجاهل الجميع وأمضى ليلة أمس في عشاء رسمي رقص فيه التانغو مع محترفة شهيرة في الأرجنتين، وكذلك زوجته رقصت مع محترف تانغو آخر، بحسب ما نرى في الفيديو الذي تبثه "العربية.نت" الآن، كما وفي صور جاءت من الوكالات، وفيها يبدو "منهمكا" برقص رئاسي الطراز مع شبيهة بأفعى أرجنتينية راحت "تمايله" وتأخذ وتعطي معه في رقص تاريخي قد لا ينساه.

العشاء الذي أقاموه في "مركز كيرشنر الثقافي" بالعاصمة الأرجنتينية، ضم أكثر من 500 شخص تقريبا ورقصت فيه أيضا "الأرجنتينية الأولى" جوليانا عواضة التي نراها في الفيديو جالسة الى يمين أوباما عند مائدة العشاء، وظلت الى جانبه تحادثه بإنجليزية الإنجليز، تعلمتها في بريطانيا التي أمضت فيها 6 سنوات كطالبة جامعية، وعنها كتبت "العربية.نت" موضوعا موسعا في نوفمبر الماضي، أوردت فيه أصولها من جنوب لبنان الذي هاجر منه والدها فقيرا، ثم أصبح من المشاهير.

وأسرت الراقصة Mora Godoy فيما بعد إلى محرر من صحيفة "لا ناثيون" المحلية، كان في العشاء، بأن أوباما همس في أذنها بأنه لا يعرف التانغو وكيف يتمايلون به وينجذبون "فقلت له لا تهتم، اتبعني فقط" فقال لها Ok إذن، ثم أخبرت أنها وجدته في حرج بعض اللحظات.