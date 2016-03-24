ما هي مهنة كريستيانو رونالدو بعد اعتزاله؟

أبدى كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي لكرة القدم، رغبته في العمل في مجال الموضة والأزياء بعد اعتزال كرة القدم.

وأكد أنه شخص يحب الاعتناء بنفسه وبجماله، وهو ما يجعل ذلك المجال مثيرا لاهتمامه، خاصة عند اعتزال كرة القدم. حيث عرف كريستيانو رونالدو منذ تحوله لأحد نجوم عالم المستديرة بمشاركته في مجموعة من الإعلانات المخصصة للموضة والأزياء، كما أنه أطلق علامة ملابس داخلية وعطورا خاصة به، إضافة إلى أحذية جلدية ومجموعة من الملابس الجاهزة.

الدون قال في تصريحاته لقناة على مواقع التواصل الاجتماعي: "أحب الموضة والأزياء، إنها أشياء تتعلمها مع مرور الوقت. أحب أن أرتدي ملابس جيدة، كما أحاول أن أكون أنيقا ليس فقط بخصوص الثياب، بل أهتم بشعري وكل شيء. كانت لدي الفرصة لإطلاق علامة خاصة بي، وهو ما يجعلني فخورا وسعيدا جدا".

وأضاف في نفس السياق: "الآن أملك ملابس داخلية، أحذية وقمصانا خاصة بي، وهو شيء رائع. أنا أحب الموضة كثيرا، وأعرف أن الناس يتابعونها، لكني لست مهووسا بها. أحاول أن أعرف الأوقات المناسبة لارتداء أنواع الثياب. أهدف لجعل علامتي أكبر مع مرور الوقت، وسأحاول التركيز على ذلك بعد الاعتزال".