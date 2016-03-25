تلد أثناء مباراة وتترك الرضيع حتى صافرة النهاية

أنجبت شابة صينية طفلة في مرحاض ناد رياضي ثم وضعتها في منطقة حرجية مجاورة وعادت لمتابعة مباراة في الكرة الطائرة كانت تصورها، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الجمعة.

وكانت الشابة تصور مباراة بين فريقين متنافسين في مدينة تشانغشينغ في مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين حين شعرت بآلام المخاض، فتوجهت إلى الحمامات حيث أنجبت الطفلة ووضعتها في مساحة حرجية مجاورة للنادي وعادت لتصوير المباراة.

وفسرت الصحف المحلية سلوكها هذا بأنه ناجم عن الخوف.

واكتشف عابر سبيل وجود الطفلة وحيدة في الغابة، فاقتفى أثر والدتها متتبعا بقع الدم على الأرض.

بعد ذلك نقلت الأم الشابة وطفلتها إلى المستشفى، وهما في حالة صحية جيدة.

وتكثر حالات التخلي عن الأطفال في الصين، لا سيما بسبب الضغوط الاجتماعية والمالية، كما أن الإنجاب خارج إطار الزواج ليس أمرا مقبولا في هذا البلد.