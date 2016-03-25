شريط فيلم مستأجر قبل 14 عاماً يودي بأميركي إلى السجن

"سيدي، لا أعرف كيف أبلغك بذلك، لكنني مضطر لاعتقالك بسبب مذكرة توقيف تعود للعام 2002. يبدو أنك استأجرت شريط فيديو لفيلم ولم تعده"... بهذه الكلمات الصادمة أبلغ شرطي في ولاية نورث كارولاينا المواطن جيمس مايرز بأنه موقوف.

وكان الشرطي طلب من مايرز، البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاما التوقف بينما كان يقل ابنته بسيارته إلى مدرستها، وذلك بسبب مصباح مكابح خلفي مكسور في السيارة. لكن المفاجأة كانت أن مايرز مطلوب للعدالة منذ 15 عاما، بسبب شريط "في أتش أس" لم يعده إلى محل الإيجار، وهو شريط من النوع الذي لم يعد يستخدم على الإطلاق.