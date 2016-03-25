الزعيمة البورمية سو كي: لم أعرف أنني سأحاور مذيعة مسلمة

كشف كتاب حديث يحمل عنوان "السيدة والجنرالات.. نضال سان سو كي في بورما من أجل الحرية" النقاب عن لحظة فقدان زعيمة المعارضة البورمية أونغ سان سو كي والحائزة على جائزة نوبل للسلام، رباطة جأشها في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أجريت في أكتوبر 2013 بعد تضييق الخناق عليها بأسئلة المذيعة ميشيل حسين حول عمليات التنكيل بالمسلمين في بلادها، حيث سمعت تتمتم خارج الهواء" لماذا لم يخبرني أحد أنني في مقابلة مع مذيعة مسلمة؟".

وحدثت المشاحنة بين السيدتين الآسيويتين، عندما طلبت المذيعة من زعيمة الرابطة الوطنية للديمقراطية في ميانمار والبالغة من العمر 70 عاماً، مراراً وتكراراً إدانة المشاعر المعادية للإسلام وموجة المذابح الموجهة ضد المسلمين في ميانمار، وامتنعت سو كي والتي يعتبرها الغرب قديسة عن ذلك، مكتفية بقولها "أعتقد أن هناك العديد والعديد من البوذيين الذين أيضاً غادروا البلاد لمختلف الأسباب"، مضيفة "هذا نتيجة لمعاناتنا في ظل نظام ديكتاتوري".

وقد أثار موقف سو كي والتي أمضت 15 عاماً قيد الإقامة الجبرية في بورما، الغامض تجاه العنف الذي تتعرض له الأقلية المسلمة في بلادها قلق معظم مؤيديها، إلا أنه يعتقد أنها لا تريد أن تنفر الأغلبية البوذية منها بتعاطفها مع الروهينغا المسلمين والذين يتحملون العبء الأكبر من العنف، مع العلم أن المسلمين لا يمثلون سوى 4% فقط من سكان بورما.

يذكر أن مذيعة "بي بي سي" ميشيل حسين البالغة من العمر 43 عاماً أول مقدم مسلم لـ"برنامج اليوم" أو "Today Show" على القناة الرابعة بالراديو، وهي من مواليد مدينة نوريهامبتون وأم لثلاثة أبناء.

تلقت ميشيل تعليمها في مدرسة خاصة، وحصلت على شهادة القانون من جامعة كامبريدج، وتنظر إليها الأوساط الإعلامية والسياسية في المملكة المتحدة كرمز للالتزام والتنوع الثقافي، على حد قول صحيفة "ديلي ميل".

نبذة عن سو كي

ولدت أونغ سان سو كي في 19 يونيو 1945 ووالدها هو الجنرال سان سوكي الذي قام بمفاوضات أدت إلى استقلال البلاد من المملكة المتحدة عام 1947، واغتيل بعدها على يد منافسيه في نفس العام.

تلقت زعيمة المعارضة السابقة تعليمها في المدارس الكاثوليكية ثم التحقت بإحدى الكليات في الهند عندما عملت أمها كسفيرة لبورما في الهند ونيبال.

وحصلت عام 1969 على بكالوريوس الاقتصاد والسياسة من جامعة أوكسفورد وعملت في الأمم المتحدة في نيويورك لمدة 3 سنوات في شؤون تتعلق بالميزانية.

وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية جامعة لندن بعد أن تزوجت الدكتور مايكل آريس وهو أستاذ بريطاني متخصص في أديان وثقافة التبت.

وعادت سو كي لبورما لرعاية والدتها المريضة عام 1988، وقادت فيما بعد الحركة الديمقراطية في بورما ووضعت تحت الإقامة الجبرية في منزلها عام 1989 لأنها شغلت منصب أمين عام الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أهم أحزاب المعارضة في بورما.