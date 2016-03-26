لهذه الأسباب يستخدم البعض اليد اليسرى

العديد من الأشخاص يستخدمون أيديهم اليسري من أجل القيام بمهام أعمالهم اليومية، مثلا في الكتابة من أجل المذاكرة، أو حمل الأشياء، و لكن لماذا لم يصبحوا أصحاب يد يمنى مثل العديد من البشر، و ما الفارق بين مستخدم اليد اليمنى واليد اليسرى؟.

يجيب على ذلك العلماء و يقولون إن العوامل الوراثية لا دخل لها في ذلك وإنما الجينات هي من تتحكم في ذلك، وقالت الدراسة إن هناك بعض الحيوانات التي تستعمل اليسرى وأن الأمر ليس مقصورا على الإنسان فقط.

وقال العلماء إنه إذا تعدت الأم سن الأربعين عاما فإن نسبة ولادة طفل أيسر تزيد بنسبة 40%، وأوضحت بعض الدراسات أن هناك أمرا مرتبطا بأن تكون أيسر و ذكيا، فمعظم الأذكياء من حول العالم من يستخدمون النصف الأيسر من جسدهم.

وقالت أيضا إن غالبيتهم يأكلون على الناحية اليسرى من الفك البشري، ولكن يمكن للنشاط الزائد لديهم أن يسبب لهم الوفاة حيث إن معدل الأعمار لديهم تقل عن مستخدمي اليد اليمنى بنسبة 3 أعوام.

وأضافت الدراسة أيضا أنهم يجنون مالاً أقل بنسبة 12% من الذين يستخدمون النصف الأيمن ونذكر طبعا أنه يحتفل بمستخدمي اليد اليسرى كل يوم 13 أغسطس، وبأبرز من استخدموا اليد اليسرى مثل ألبرت اينشتاين، و نابليون، و لاعب الكرة ليونيل ميسي.

خمس معلومات عن "العسراويين"

وهذه معلومات أخرى عن مستخدمي اليد اليسرى نوجزها لكم في خمس نقاط

1 – النسبة في العالم:

نسبة مستخدمي اليد اليسرى في العالم حوالي 13 % من الرجال و11 % من النساء، ورغم أن مستعملي اليد اليسرى يشكلون أقلية في أي مجتمع لا تتجاوز العشرة بالمائة، إلا أنهم يشكلون تقريباً 50% من عدد المشاهير والسياسيين، وهم غالباً الفئة الأكثر طلاقة في الحديث والخطابة.

2 – الشخص الأعسر أفضل في توجيه اللكمات.

في دراسة أجراها فريق من العلماء الفرنسيين قالوا إن الأعسر بطبيعته لديه قدرة أكبر على البقاء في المجتمع الذي يطغى عليه العنف، وأوضحوا أنه نظرا لأن الأعسر يعتبر نفسه من الأقلية، تكون دائما لديه ميزة استراتيجية عند القتال.

3 – الأعسر يستخدم المخ بشكل مختلف.

وجدت دراسة أسترالية أن التواصل الذي يحدث بين نصفي المخ لدى الشخص الأعسر أكثر سهولة من الذي يحدث لدى الشخص "الأيمن"، ووجدت بعض الدراسات أن مستخدمي اليد اليسرى يكونون أكثر إبداعا وأكثر مرونة للتعافى من السكتات الدماغية.

4 – الشخص الأعسر غالبا ما يكون خارج دائرة اهتمام واضعي القياسات العالمية.

تصمم المقصات وفأرة الكمبيوتر ولوحات قيادة السيارات وغيرها عادة دون التفكير في الشخص الأعسر، وهذا بالطبع غير مريح بالنسبة له، أيضا يقول علماء هولنديون أن خروج الشخص الأعسر من دائرة اهتمامات مجالات البحث العلمي قد يكون له عواقب بعيدة المدى.

5 – القائد الأعسر مرغوب أكثر.

وجدت إحدى الدراسات الهولندية مؤخرا أن السياسي الأعسر حيث يتحدث، مستخدما يده اليسرى يعطي شعورا أكثر راحة وإيجابية للمشاهدين من الشخص الأيمن، وذلك لأن يده تظهر معكوسة على شاشات التلفاز وكأنها اليد اليمنى، ولكن الأيمن عندما يستخدم يده اليمنى في الحديث، تظهر للمشاهدين وكأنها اليسرى، ما يعطي شعورا سلبيا لدى المشاهد.