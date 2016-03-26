7 نصائح للتعامل مع "الزوج الحزين"

هل تبحثين عن طرق وأساليب فعّالة للتعامل مع حزن زوجك؟ إن كنت تعجزين عن التعامل مع زوجك في الأوقات الحساسة والدقيقة، نقدّم إليك سلسلة من النصائح..

1 - لا تكوني عدوته:

إن كان زوجك لا يهتمّ بك خلال الفترة الصعبة، لا تلوميه ولا تفتعلي المشاكل معه بل تفهّميه واجعليه يشعر بأنك تقفين إلى جانبه في السرّاء والضرّاء. إياك إذاً أن تستفزّيه لأن ذلك قد يزيد الأمور سوءاً.

2 - لا تستسلمي للغضب أمامه:

إن حزن الزوج وتصرفاته اللامبالية تجاه كلّ شيء، قد تثير غضبك بسرعة. حاولي ضبط أعصابك ولا تعبّري عن انزعاجك من هذا الأمر أمامه.

3 - الاحترام:

يجب أن يشعر زوجك بأنك تحترمينه، أي تحترمين مشاعره والمرحلة الدقيقة والحساسة التي يمرّ بها.

4 - كوني صبورة:

الصبر هو المفتاح الأساسي الذي سيساعدك على تخطّي هذه المرحلة مع الزوج. لذا حاولي أن تصبري على زوجك قدر الإمكان لمساعدته على تخطّي حزنه.

5 - أفسحي مساحة من الحرية للزوج:

ننصحك بإفساح مساحة من الحرية للزوج من دون التذمّر. فهو بحاجة لبعض الخصوصية كي يتأقلم ويتخطّى حزنه.

6 - الحوار الصادق والتفاهم:

حاوري زوجك بصدق وهدوء حتى تفهمي احتياجاته ورغباته خلال هذه الفترة.

7 - المساندة والدعم:

أكثر ما يحتاجه زوجك في هذه الحالات الدقيقة الحساسة هو دعمك ومساندتك. لا تهملي هذا الجزء الأساسي في هذه المرحلة.