8 حقائق لا تعرفها عن الذهب

يتعامل جميع الناس بالذهب، ومن لم يشترِ المعدن الأصفر أو لم يفكر باقتنائه يقرأ الخبر الاقتصادي الدوري عن أسعار تلك المادة الثمينة صعوداً وهبوطاً.

تنشر "العربية.نت" 8 حقائق غريبة عن الذهب، نقلاً عن موقع "إم إس إن" باللغة الإنجليزية.

أكبر كتلة

- أضخم كتلة من الذهب وجدت في أستراليا عام 1869، وتزن 72 كيلوغراماً.

المنتجون الرئيسيون

- أكبر ثلاثة منتجين للمعدن الأصفر (ثلث الإنتاج العالمي) هم الصين وأميركا وأستراليا.

المستهلك الأكبر

- تعدّ الهند المستهلك الأكبر لهذه المادة الثمينة.

حقيقة خيالية

- إذا جُعل الذهب الموجود في العالم بهيئة سلك قطره 5 ميكرون، فإنه يلف الكرة الأرضية 11.2 مليون مرة تقريباً.

مخزون أميركا

- تحتفظ الولايات المتحدة بـ 7385 طناً من الذهب.

ذهب الزينة

- حوالي نصف الذهب المستخرج حالياً (49%) يستخدم لصناعة الجواهر.

عيار 24

- الذهب من عيار 24 قيراط هش وسهل الكسر، ما يفسر استخدام ذهب صاف أقل فيما يصنع للزينة.

الذهب والعلاج

- استخدم الذهب في الطب منذ آلاف السنوات، وأشهر الاستخدامات في طب الأسنان، وأقلها شهرة في علاج السرطان. وهو معدن مقاوم جيد للبكتيريا.