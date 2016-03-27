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8 حقائق لا تعرفها عن الذهب

المصدر: دبي – العربية.نت
سبائك من المعدن الثمين - توضيحية
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يتعامل جميع الناس بالذهب، ومن لم يشترِ المعدن الأصفر أو لم يفكر باقتنائه يقرأ الخبر الاقتصادي الدوري عن أسعار تلك المادة الثمينة صعوداً وهبوطاً.

تنشر "العربية.نت" 8 حقائق غريبة عن الذهب، نقلاً عن موقع "إم إس إن" باللغة الإنجليزية.

أكبر كتلة

- أضخم كتلة من الذهب وجدت في أستراليا عام 1869، وتزن 72 كيلوغراماً.

المنتجون الرئيسيون

- أكبر ثلاثة منتجين للمعدن الأصفر (ثلث الإنتاج العالمي) هم الصين وأميركا وأستراليا.

المستهلك الأكبر

- تعدّ الهند المستهلك الأكبر لهذه المادة الثمينة.

حقيقة خيالية

- إذا جُعل الذهب الموجود في العالم بهيئة سلك قطره 5 ميكرون، فإنه يلف الكرة الأرضية 11.2 مليون مرة تقريباً.

مخزون أميركا

- تحتفظ الولايات المتحدة بـ 7385 طناً من الذهب.

ذهب الزينة

- حوالي نصف الذهب المستخرج حالياً (49%) يستخدم لصناعة الجواهر.

عيار 24

- الذهب من عيار 24 قيراط هش وسهل الكسر، ما يفسر استخدام ذهب صاف أقل فيما يصنع للزينة.

الذهب والعلاج

- استخدم الذهب في الطب منذ آلاف السنوات، وأشهر الاستخدامات في طب الأسنان، وأقلها شهرة في علاج السرطان. وهو معدن مقاوم جيد للبكتيريا.

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