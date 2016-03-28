ثالث طفل يهودي يبصر النور حفيداً لدونالد ترامب

ليلة أمس الأحد أصبح ملياردير العقارات دونالد ترامب، الحالم برئاسة أميركا، جداً لطفل يهودي جديد، اسمه تيودور جيمس، والخبر أعلنته بحسابها "التويتري" أم الطفل ايفانكا، ابنة ترامب من أول زوجة اقترن بها في 1977 وطلقها في 1992 وهي إيفانا التشيكية الأصل.

أما إيفانكا، فاعتنقت اليهودية لزواجها في 2009 من جارد كوشنر، وهو رجل أعمال أميركي يهودي بعمرها، ولها منه ابنان آخران، أرابيلا وجوزف، وهما يهوديان أيضاً، وعمرهما 4 وسنتان "ويحملان الجنسية الإسرائيلية"، علماً أن هذه المعلومة غير أكيدة، وإذا صحت فإن ترامب سيصبح إذا ما فاز أول رئيس أميركي جد لحفيد إسرائيلي.

وكان ترامب خاطب أعضاء اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن الأسبوع الماضي، وأكد لهم ولاءه المطلق للدولة التي قال في كلمته إنها "ستبقى يهودية إلى الأبد"، وأن حبه لها لشديد، ووعد بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ثم أنهى كلامه لمن كانوا يستمعون إليه، بحسب ما نسمعه في آخر الفيديو الذي تنشره "العربية.نت" الآن، وقال: "أحب الموجودين في هذه القاعة. أحب اسرائيل.. أحب اسرائيل، وابنتي إيفانكا ستلد عما قريب طفلاً يهودياً جميلاً".

"شكرا لله، طفل يهودي جديد"

وفي حسابها "التويتري" وهو باسم @IvankaTrump بالموقع الذي يتابعها فيه مليون و850 ألفاً من "التويتريين" نشرت إيفانكا، المولودة قبل 31 سنة بنيويورك، صورة لها، متأبطة في المستشفى طفلها الجديد، وهي التي تنشرها "العربية.نت" نقلاً عن الحساب المتضمن تغريدة كتبتها عن ولادة طفلها، الذي سيجعل من ترامب إذا ما فاز بالرئاسة، أول رئيس أميركي له هذا العدد من الأحفاد اليهود أيضاً.

وانهالت تهاني بالمئات في مواقع التواصل على الجد وابنته، ومنهم من اعتبر تيودور جيمس الصغير فاتحة خير "هذه المرة على الرائع ترامب" في حملته الانتخابية، وفتاة اسمها جاكي "تويترية" الطراز والتعابير، قالت: "شكرا لله، طفل يهودي جديد" وهكذا تمضي الأمور مع المرشح الملياردير.