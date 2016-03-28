شاهد DNA.. داعش يهدي تدمر لبشار

تناول الإعلامي اللبناني نديم قطيش في حلقة اليوم الاثنين من برنامج DNA معركة مدينة تدمر السورية التاريخية وطرد تنظيم "داعش" منها. واستعرض قطيش مقتطفات من محللين وعسكريين موالين للنظام يقولون فيها إن "المعركة هي مع الفكر الصهيوني العسكري القتالي".

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.