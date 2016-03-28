فنانة جمهورها تخطى 3 ملايين: لن أكشف عن وجهي

عمرها سر، لا تكشف وجهها، اسمها مستعار، حتى الجنسية سر". وحده سر صغير استطاعت الزميلة سارة الدندراوي أن تكشفه منها، وهي أنها "غير متزوجة" حتى الآن، هي "شيمي"، الفنانة التي رفضت الكشف عن وجهها حتى اللحظة.

"شيمي"، أطربت جمهورها الذي وصل إلى أكثر من 3 ملايين ونصف متابع على انستغرام، تقول حول رفضها الكشف عن وجهها خلال استضافتها مع برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية": "دخولي في هذا المجال بهذه الطريقة، فقط لإثبات عدم ضرورة إظهار كل شيء لدى الفنان. هدفي الغناء وتقديم الصوت الجميل دون إبراز الشكل".

وحول إن كانت ستكشف عن وجهها مستقبلاً، أجابت شيمي: "لن أكشف وجهي من سابع المستحيلات، لكن قد أفرج عن اسمي مستقبلاً".

وأضافت: "هذه قناعة شخصية فوق كل شيء، والعائلة لا تتدخل في هذا الأمر".

وقالت شيمي، "أعتبر عملي وظيفة لي، ولكل شخص مشهور للاستفادة منها لكن دون إزعاج الجمهور"، مشيرة إلى أنها لا تجد في تصوير المقاطع التجارية ما يمنع ذلك. ونوهت شيمي إلى أنها ستبقى مع جمهورها في انستغرام وغيره قائلة: "مع كل برنامج سأبقى مع جمهوري، ليس فقط في انستغرام لكن قد أتجه إلى برامج أخرى في السوشيال ميديا".

يذكر أن "شيمي" تقوم بإنتاج كافة أغانيها على حسابها الخاص، دون الرجوع إلى شركة إنتاج.