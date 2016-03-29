الطائرة المصرية.. رئيس قبرص "يفتش عن المرأة"

في واحد من أطرف التعليقات على حادث اختطاف الطائرة المصرية في لارنكا والذي مر بسلام كامل، قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في تصريحات للصحافيين يوم الثلاثاء عن واقعة الاختطاف: "فتش عن المرأة".

وأكد الرئيس القبرصي أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب، وهو ما ثبتت صحته، حيث تبين أن الحزام الناسف الذي كان يحمله الخاطف مزيفا. كما لم تعثر الشرطة القبرصية بعد استسلام الخاطف على أي متفجرات على متن الطائرة.

وفور خطف الطائرة التي كانت في طريقها من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى القاهرة في رحلة داخلية، وتحويل مسارها إلى مطار لارنكا في قبرص، بدا دور المرأة في الحادث يتضح، حيث طلب الخاطف الاتصال بمطلقته القبرصية.

وأظهرت صورة الخاطف وهو يمد يده خارج باب الطائرة، ويسلم رسالة إلى مطلقته عبر مضيفة كانت تقف على سلم الطائرة.

وقالت السلطات القبرصية إن مطلقة الخاطف تقيم في بلدة قريبة من مطار لارنكا.