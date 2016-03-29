الملكة رانيا تطلع على خدمات لجنة الإنقاذ الدولية

التقت الملكة رانيا العبدالله، اليوم، خلال زيارتها إلى الرمثا، عدداً من ممثلي الجمعيات المحلية العاملة في اللواء، وذلك بهدف الوقوف على آثار اللجوء السوري على القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية، كما اطلعت على خدمات لجنة الإنقاذ الدولية المقدمة للاجئين المتواجدين في المنطقة.

وفي مستهل الزيارة، تبادلت الملكة رانيا الحديث مع ممثلي الجمعيات المحلية حول أوضاع الأهالي في الرمثا والأنشطة التي تقدمها الجمعيات المحلية لتخفيف الضغط الناتج عن اللجوء السوري على القطاعات المختلفة.

وحضر اللقاء كل من رئيس جمعية الرمثا الخيرية محمد البشابشة، ورئيسة جمعية الأبرار النسائية الخيرية خلود الذيابات، ورئيس جمعية البويضة الخيرية بلال الجراروة، ورئيس جمعية عمراوه للتنمية الاجتماعية قسيم الوردات، وحسين حجازي من جمعية الطرة الخيرية، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في لواء الرمثا عصام الروسان الذي استعرض واقع العمل التنموي في اللواء وما تقوم به الجمعيات من برامج لخدمة المجتمعات المحلية، وأشار إلى آثار اللجوء السوري في مناطق اللواء.

واستعرض رؤساء الجمعيات واقع الحال في مناطق جمعياتهم، حيث شكل اللجوء ضغطاً كبيراً على البنية التحتية، واكتظاظ المدارس والمراكز الصحية، وإغلاق عدد من الشركات، ما زاد في معدلات البطالة، وأشاروا إلى أن جزءاً كبيراً من عمل المنظمات الدولية يوجه للاجئين السوريين الذين أصبحوا يشكلوا ثلث عدد السكان في اللواء، وطالبوا بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدم للمواطنين، ما ركز الحديث على الدور الذي تقوم به الجمعيات سواء للأهالي في اللواء أو للاجئين.

وفي مركز حماية وتمكين المرأة التابع للجنة الإنقاذ الدولية، التقت الملكة الهيئة الإدارية للمركز بحضور مديرة لجنة الإنقاذ الدولية/الأردن وندي تيابور ومديرة المركز منال فطافطة، واستمعت إلى شرح عن العمل الذي يقومون به والبرامج التي يتم تنفيذها، وتجولت في المركز، حيث اطلعت على النشاطات التي يقدمها، ومنها حصة رياضة وصالون وغرفة الخياطة والأعمال اليدوية والمنطقة المخصصة لرعاية الأطفال.

وحضرت جلسة للدعم النفسي شاركت فيها مجموعة من اللاجئات السوريات اللواتي تحدثن عن الدعم الذي حصلن عليه ضمن عملية إعادة التأهيل، وتقديم الرعاية الطارئة لضحايا العنف والإساءة.

وتفقدت المركز الصحي التابع للجنة، حيث استمعت من مديره الدكتور محمد فواظ، ومنسقة المركز كارولين بستاني، والممرضة المسؤولة فاطمة أحمد، إلى شرح عن المركز والخدمات المقدمة، والتقت الموظفين وعدداً من المراجعين والمستفيدين من خدمات المركز.

كما اطلعت الملكة رانيا على العيادة الصحية المتنقلة وما تحتويه، حيث يتم نقلها إلى مناطق نائية لا يوجد فيها مراكز صحية، وذلك حسب الحاجة.

وتعمل لجنة الإنقاذ الدولية على مساعدة اللاجئين السوريين، إضافة إلى إتاحة خدماتها لأهالي المجتمعات المستضيفة، حيث تقدم اللجنة مساعدات نقدية وعينية وجلسات نقاشية للمساعدة على تطوير المهارات لتنظيم المصاريف والتخطيط المالي والتواصل الفعال.