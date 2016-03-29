بنغالية تنتظر الإعدام..استخرجت قلب شريكها لتعرف حجمه

حكم على مواطنة من بنغلادش بالإعدام بعد إدانتها بتهمة قتل شريكها بذبحه وفتح قفصه الصدري لاستخراج قلبه، وقالت إنها كانت تريد أن تعرف حجمه، على ما قال المدعي العام.

وأرادت فاطمة اختر سونالي (21 عاما) الانتقام من الرجل الذي رفض أن يتزوجها وصور خلسة فيديو عن علاقاتهما الجنسية، بحسب المدعي العام قاضي شابير احمد.

وعثرت المرأة على حاسوبه المحمول على مقاطع فيديو لعلاقات جنسية مع نساء أخريات على ما قال المدعي العام.

وأضاف: "الحكم بالإعدام على امرأة أمر نادر، إلا أن هذه القضية استثنائية".

وقال: "لقد اقرت بأنها قتلت عشيقها امداد الحق شيبون لأنه رفض الزواج منها، وكان يحتفظ بفيديو حول علاقاتهما الجنسية على حاسوبه المحمول".

وأصدر القاضي حكمه في حق سونالي يوم الاثنين أمام حضور كبير في مدينة خولنا (جنوب-غرب).

وأقرت الشابة أنها ذوبت 20 حبة منوم في مشروب غازي وقدمته إلى عشيقها الذي يعمل مسؤولا عن مصعد بدوام جزئي في أحد المستشفيات.

وبعدما فقد وعيه أوثقت يديه وقدميه قبل أن تذبحه. وفتحت بعد ذلك قفصه الصدري واستخرجت منه القلب.

وقال أحمد: " اعترفت المرأة أنه كان يتملكها فضول لمعرفة حجم قلبه".

وارتكبت سونالي جريمتها في مارس 2014، ويمكنها استئناف حكم الإعدام الصادر في حقها.

وفي حال تنفذ العقوبة بها ستكون أول امرأة تشنق في بنغلادش، على ما قال تيبو سلطان المسؤول الكبير في إدارة السجون.