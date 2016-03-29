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شاهد DNA.. الأسد يحب أميركا

المصدر: العربية.نت
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تناول الإعلامي نديم قطيش في حلقة الثلاثاء من برنامجه DNA سيطرة قوات النظام السوري على تدمر، وعرض قطيش فيديو لأمين حزب الله حسن نصر الله يتحدث عن أن الخاسر هو أميركا، في حين قال بشار الجعفري، رئيس وفد النظام في محادثات جنيف، إن نظام الأسد ليس لديه مانع في التنسيق مع أميركا أو غيرها.

وعرض قطيش فيديو يبين "غيبوبة" النظام السوري الذي يتحدث عن ترميم تمثال أثري، وكأن الشعب السوري ينعم في حياة كريمة ولم يبق له إلا ترميم الآثار.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.

كلمات دالّة

#dna, #الأسد, #حسن نصر الله, #النظام السوري, #حزب الله, #بشار الجعفري, #تدمر, #داعش, #أميركا

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