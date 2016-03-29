وثائقي العربية.. "الأردن: بناء في عين العاصفة"

تبث قناة العربية، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل، فيلما وثائقيا عن الأردن في ثلاثة أجزاء، بعنوان "الأردن: بناء في عين العاصفة".

الفيلم الوثائقي يستعرض بعمق تسجيلي أسرار العوامل الداخلية، التي أتاحت للأردن المحافظة على استقرار البلاد، وسط الأزمات التي تعصف من حوله في سوريا والعراق وفلسطين، فضلاً عن الركود الاقتصادي العالمي وانعكاساته، والإرهاب، وتحديات نزوح اللاجئين السوريين وقبلهم العراقيين على مدى العقد الماضي.

ويسير الخيط في السلسلة الوثائقية، على سياسات الإصلاح، التي يعتمدها الأردن، لأجل تنمية البلاد، بما ينأى بها عن المخاطر الإقليمية والداخلية الجدية.

وأشرف على إنتاج الفيلم الوثائقي مدير مكتب العربية في الأردن سعد السيلاوي، ويبث أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت غرينتش، السابعة مساء بتوقيت الأردن.