من هو صاحب "الصورة" مع مختطف الطائرة؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة "سيلفي" التقطها أحد ركاب الطائرة المصرية المختطفة بجانب الخاطف سيف الدين مصطفى.

صاحب السيلفي "الطريف" هو الشاب البريطاني بين إينز "26 عاما" وكان من بين أخر 4 رهائن بالطائرة من حملة جنسيات أجنبية غير مصرية، مدفوعاً بولعه بالهزل والمزاح اقترب "اينز" المقيم بمدينة "أبردين" الاسكتلندية من "مصطفى" الذى كان يضع حزاما ناسفا اتضح زيفه لاحقاً، مطالبا إياه بالتقاط صورة سيلفي، ظهر فيها الشاب البريطاني مبتسما إلى جانب الخاطف.

هذا وانتهت أزمة الطائرة المصرية المختطفة التي اضطرت للهبوط في مطار لارنكا القبرصي صباح الثلاثاء 29 مارس، بالإفراج عن جميع الركاب وأفراد الطاقم، وإلقاء القبض على الخاطف.