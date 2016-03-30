شاهد DNA.. عون وحقوق المسيحيين

تناول الإعلامي نديم قطيش في حلقة الأربعاء من برنامجه DNA مسألة الحقوق في لبنان مشيراً إلى أن أي مواطن في لبنان يتعرض لأزمة حقوق، سواء كان مسيحيا أو غيره، مؤكدا أن المواطن الذي لديه حقوق هو فقط المحسوب على "مافيا مذهبية"، لكن دون ذلك فحقوقه مهدرة.

وعرض قطيش مقاطع فيديو للمتضامنين مع الحقوق المسيحية أمثال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وبيّن التناقضات في دعمه لميشال عون، كممثل لتيار مسيحي وكيان سياسي كبير واعتراضه على هذا الترشيح في مقطع آخر.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.