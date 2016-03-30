محامي زينة: طلبنا 100 ألف جنيه شهريا نفقة لطفلي عز

أكد معتز الدكر، محامي الفنانة المصرية زينة، أنه طلب في الدعوي التي أقامتها الفنانة للحصول على نفقة لطفليها من الفنان أحمد عز ما لا يقل عن100 ألف جنيه شهريا.

وقال في حديث خاص مع "العربية.نت" إنه قدم مذكرة دعوى نفقة الصغيرين متضمنة مستندات رسمية تكشف الدخل الحقيقي السنوي الذي يحصل عليه الفنان أحمد عز، والذي بمقتضاه يحق للصغيرين الحصول على نفقة لا تقل عن 100 ألف جنيه شهريا.

وأضاف أن محكمة الأسرة بمدينة نصر حددت جلسة 7 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى، مؤكدا أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 539 لسنة 2014 كلى أسرة مدينة نصر أول، بتاريخ 25 يونيو عام 2015 بإثبات نسب الطفلين إلى والدهما الفنان الشهير أحمد عز، وتأييده بالاستئنافيين رقم 15104 و15443 لسنة 132 ق، الصادر من محكمة استئناف الأسرة، بتاريخ 13 يناير عام 2016، يلزمان عز بالإنفاق على طفليه اللذين أقرت المحكمة بثبوت نسبهما له.

وقال إن الحالة المادية لعز ميسورة فلديه أعمال فنية كثيرة يتقاضى عنها ملايين الجنيهات، فضلا عن امتلاكه لعدد من المشروعات تدر عليه ما يزيد عن مليوني جنيه شهريا، ولذلك طلبنا في الدعوى أن يؤدي عز نفقة شهرية للصغيرين لا تقل عن 100 ألف جنيه شهريا.

وأشار إلى أن الحكم القضائي بنسب طفلي زينة إلى عز، شمل أيضاً إثبات الزوجية ولذلك تقدمت الفنانة بدعوى أخرى لخلع عز حيث إن عقد الزواج الذي تم بينهما صحيح وفقا للشرع والسنة، مضيفا أن الفنانة طلبت الخلع لأنها لا تطيق الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله.