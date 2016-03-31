بالصور.. تعرف على بعض أعمال المعمارية زها حديد

رحل عن عالمنا، اليوم الخميس، المهندسة المعمارية العراقية - البريطانية الشهيرة زها حديد عن عمر ينهاز 65 عاماً، حيث أصيبت بنوبة قلبية مفاجئة خلال علاجها.

زها حديد أبهرت بإبداعها مختلف العواصم العالمية واعتبرتها الأوساط المعمارية أنها أكبر مهندسة معامرية عرفها العالم.

صممت العديد من البنايات في أوروبا وآسيا وأميركا. وإلى جانب هذه التصاميم تركت زها حديد عدداً من المشاريع المعمارية التي لا تزال تحت التنفيذ، مثل جسر أبوظبي بالإمارات ومحطة إطفاء الحريق بألمانيا. ومن التصاميم المستقبلية التي يجري العمل على إنجازها أوبرا دبي والمبنى العائم بدبي والمسرح الكبير في الرباط.