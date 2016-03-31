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بالصور.. تعرف على بعض أعمال المعمارية زها حديد

المصدر: العربية.نت
زها حديد داخل مركز الفنون الحديثة بروما
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رحل عن عالمنا، اليوم الخميس، المهندسة المعمارية العراقية - البريطانية الشهيرة زها حديد عن عمر ينهاز 65 عاماً، حيث أصيبت بنوبة قلبية مفاجئة خلال علاجها.

زها حديد أبهرت بإبداعها مختلف العواصم العالمية واعتبرتها الأوساط المعمارية أنها أكبر مهندسة معامرية عرفها العالم.

صممت العديد من البنايات في أوروبا وآسيا وأميركا. وإلى جانب هذه التصاميم تركت زها حديد عدداً من المشاريع المعمارية التي لا تزال تحت التنفيذ، مثل جسر أبوظبي بالإمارات ومحطة إطفاء الحريق بألمانيا. ومن التصاميم المستقبلية التي يجري العمل على إنجازها أوبرا دبي والمبنى العائم بدبي والمسرح الكبير في الرباط.

منصة التزحلق في أنسبروك- النمسا 2002 منصة التزحلق في أنسبروك- النمسا 2002
مصنع بي إم دبليو بألمانيا 2005 مصنع بي إم دبليو بألمانيا 2005
مصنع بي إم دبليو من الداخل مصنع بي إم دبليو من الداخل
مركز الفنون الحديثة بروما 2009 مركز الفنون الحديثة بروما 2009
مركز الفنون الحديثة بروما من الداخل مركز الفنون الحديثة بروما من الداخل
مركز روزنثال للفن المعاصر في مدينة سينسيناتي بأمريكا 2003 مركز روزنثال للفن المعاصر في مدينة سينسيناتي بأمريكا 2003
مركز لندن المائي بلندن 2011 مركز لندن المائي بلندن 2011
مركز لندن المائي من الداخل مركز لندن المائي من الداخل
محطة قطار نوردبارك بالنمسا 2007 محطة قطار نوردبارك بالنمسا 2007
محطة إطفاء الحريق بألمانيا 1994 محطة إطفاء الحريق بألمانيا 1994
جناح برنهام بشيكاغو 2009 جناح برنهام بشيكاغو 2009

كلمات دالّة

#زها حديد, #وفاة معمارية عراقية

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