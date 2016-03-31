بالفيديو..كيف التقط الأيرلندي السيلفي مع خاطف الطائرة؟

كشف فيديو من داخل الطائرة المصرية المخطوفة في قبرص كيف التقط الراكب الأيرلندي صورة سيلفي مع الخاطف سيف الدين مصطفى.

وتبين من خلال الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر أن الخاطف كان يجلس خارج غرفة القيادة وبجواره مضيفتان، ونقلتا له رغبة راكب أيرلندي في التقاط صورة معه، وهو ما رفضه الخاطف في البداية، لكن المضيفتين أقنعتاه بأن الراكب كاتب وصحافي أيرلندي شهير ربما يساعده في أزمته بعد ذلك.

ويظهر في الفيديو الذي لم يتجاوز 20 ثانية إبداء الخاطف موافقته على التقاط الصورة وتأهبه للوقوف، ولذلك نادت المضيفتان الراكب لالتقاط الصورة، والتقطتها لهما إحداهما لينقلها الراكب الأيرلندي لأقاربه بسرعة.

وفي سياق آخر، نشر أصدقاء الخاطف صورة له وزوجته القبرصية مارينا براشكون أثناء حفل زفافهما قبل 25 عاماً.

وقالوا إن سيف الدين ممنوع من دخول قبرص منذ عام 1994 لأسباب أمنية، وإنه لم يحضر جنازة ابنته صوفيا التي توفيت في حادث سيارة وكان عمرها 17 عاماً.

من جانب آخر، كشف مصدر مصري أن المجموعة التي أدارت أزمة خطف الطائرة ضمت أبرز الكوادر المصرية المتخصصة بمكافحة الإرهاب الدولي، وكانت تتواصل دقيقة بدقيقة مع قائد الطائرة من خلال غرفة العمليات بمطار القاهرة الدولي، مضيفا أن مصر أرسلت فرقة خاصة لمكافحة الإرهاب إلى قبرص للمساعدة في تحرير الركاب واقتحام الطائرة إذا لزم الأمر، ولكن انتهت الأزمة دون تدخل أمني أو عسكري.

وقال إن الفرقة الخاصة وهي من المجموعة 777 عادت للقاهرة صباح اليوم التالي لخطف الطائرة.