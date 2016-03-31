200 ألف دولار ثمن سيارة استخدمها البابا

حققت سيارة "فيات 500" استخدمها البابا فرنسيس خلال زيارته لنيويورك في سبتمبر الماضي وعرضتها الأبرشية للبيع في مزاد، مبلغ 195 ألف دولار حتى مساء الأربعاء.

وكانت السيارة السوداء الصغيرة إحدى سيارتي "فيات 500" وضعتا تحت تصرف الحبر الأعظم خلال أول زيارة له في أكبر مدينة أميركية على ما أوضح جوزف زويلينغ الناطق باسم الأبرشية لوكالة فرانس برس.

وأكد أن المال الذي سيجمع سيوزع على المدارس الكاثوليكية في الأبرشية ومنظمات خيرية كاثوليكية وجمعيتين كاثوليكيتين في العالم هما "كاثوليك ريليفسيرفيسيز" و"كاثوليك نير إيست ويلفير أسوسييشن".

وقد استخدم البابا السيارة الصغيرة خلال زيارته نيويورك عندما لم يكن يستقل سيارته الرسمية "باباموبيليه" على ما أوضح الناطق.

وقد وضع موقع "تشاريتي باز" السيارة للبيع في مزاد اعتباراً من 17 مارس. ويستمر المزاد حتى يوم الخميس عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش وقد قدر سعرها في الأساس بـ82 ألف دولار.

وكان سيارة فيات مماثلة استخدمها البابا في فيلادلفيا (شرق الولايات المتحدة) خلال الزيارة نفسها للولايات المتحدة، بيعت بسعر 82 ألف دولار خلال أمسية أقيمت نهاية يناير.