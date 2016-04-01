الطائرة الشمسية تستأنف رحلتها في 15 أبريل

تستأنف طائرة "سولار امبالس 2" العاملة بالطاقة الشمسية رحلتها حول العالم في الخامس عشر من أبريل، منطلقة من هاواي في حال كانت الظروف المناخية جيدة، لإتمام مرحلة جديدة من الرحلة تتجه فيها إلى أميركا الشمالية.

وقالت متحدثة باسم الفريق المشرف على رحلة الطائرة التي تطير من دون قطرة وقود واحدة "أول موعد ممكن لانطلاق الطائرة من هاواي باتجاه الساحل الغربي للولايات المتحدة هو في الخامس عشر من أبريل".

وكانت الطائرة العاملة فقط بالطاقة الشمسية اضطرت إلى قطع رحلتها على مراحل حول العالم في يوليو الماضي بعد إصابة بطارياتها بأضرار أثناء التحليق بين اليابان وهاواي فوق مياه المحيط الهادئ.

واستغرقت تلك المرحلة خمسة أيام وخمس ليال، وهي مدة قياسية لتحليق الطائرة الصغيرة التي لا تتسع سوى لشخص واحد.

ويدرس القيمون على الطائرة ثلاثة احتمالات للوجهات التي ستقصدها الطائرة في المرحلة المقبلة، ريفيرسايد قرب لوس أنجلوس، أو ماونتين فيو قرب سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، أو فينيكس في ولاية أريزونا.

وسيحدد المكان بناء على الأحوال الجوية، بحسب المتحدثة.

وكانت طائرة "سولار امبالس 2" العاملة بالكامل على الطاقة الشمسية والتي تغطي أكثر من 17 ألف خلية ضوئية شمسية جناحيها، انطلقت من أبوظبي في التاسع من مارس 2015، في جولة حول العالم، وتوقفت في سلطنة عمان، ومنها توجهت إلى الهند ثم بورما قبل أن تصل إلى الصين، حيث علقت حوالي الشهر، ومنها إلى اليابان قبل الانتقال إلى هاواي.

وترمي رحلة "سولار امبالس" التي تمتد على مسافة 35 ألف كيلومتر إلى الترويج لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة.