شاهد DNA.. خامنئي يرد على رفسنجاني

تناول الإعلامي اللبناني نديم قطيش في حلقة اليوم الجمعة من برنامج DNA تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، والمحسوبين عليه، قوله إنه "من يعتقد أن مستقبل بلاده يعتمد على المفاوضات وليس الصواريخ فهو مخطئ".

ووصف خامنئي من يرون مستقبل إيران في المفاوضات وليس الصواريخ بالجهلة أو الخونة، وذلك رداً على تغريدة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، حيث قال فيها إن "عالم الغد هو عالم الحوار، وليس عالم الصواريخ".

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.