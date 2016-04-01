صورة تأسر القلب.. التقطها معلمة بحضانة للأطفال

نشرت إحدى معلمات رياض الأطفال بولاية ميسيسيبي الأميركية، صورة بالفعل تأسر القلوب وتعكس مدى البراءة التي يتمتع بها الأطفال.

فبينما كانت تتجول داخل الصف لتوقظ التلاميذ من الغفوة السريعة التي يأخذونها في منتصف اليوم الدراسي، فإذا بها ترى تلميذتين تنامان نوماً عميقاً وكل واحدة منهما تمسك بيد الأخرى، وكأنما تشعران بالأمان بهذه الوضعية.

الصورة التقطتها المعلمة أوليفيا أليس للطفلتين (6 سنوات) لوسي هاريس وسامية موور، ونشرتها على صفحتها في موقع التواصل "فيسبوك"، وعلقت عليها: "دعونا نحب بعضنا بعضا"، حيث حصدت الصورة الآلاف من الإعجابات.

ونقل موقع "Today.com" عن المعلمة قولها إنها عندما رأت هذا المشهد الأخاذ أدركت أنه يجب التقاط صورة.