هكذا كانت كذبة أبريل "الرسمية" في باريس

أرادت السلطات الفرنسية أن تمازح مواطنيها في الأول من أبريل فغيرت ليل الخميس الجمعة أسماء بعض محطات المترو في باريس.

وتجنباً لإمكانية أن يتوه المواطنون تماماً، عمدت إدارة النقل في باريس إلى تغيير الاسم على نصف اللوحات، تاركة النصف الآخر يحمل الاسم الصحيح، بحسب ما أفاد متحدث باسم الإدارة.

وهكذا فوجئ المواطنون بأسماء غريبة على محطات المترو لم يسمعوا بها من قبل، وهي أسماء تثير الاستغراب مثل "محطة البطاطا"، ومحطة "آبيرا" بدل محطة "الأوبرا".

وامتدت روح الدعابة لدى القيمين على إدارة النقل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي، حيث نشروا خبر تغيير مكان محطة البيرينيه لتصبح في جبال الألب "رغبة في إحلال التوازن بين سلاسل الجبال الفرنسية"، وتغيير اسم محطة "الكسندر دوما" إلى "الفرسان الثلاثة"، بسبب "مشكلة في حقوق الكاتب".